وكان مراسل beIN SPORTS قد أكد أن إدارة الاتحاد الهولندي لكرة القدم عقدت اجتماعاً لتقييم مشاركة المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكانت هولندا قد سيطرت على قمة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة عقب التغلب على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والنمسا بثنائية نظيفة ثم مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد قبل وداع البطولة بشكل مفاجئ من ثاني أدوارها.وتولى دي بور تدريب المنتخب الهولندي

في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2020، وقاد منتخب الطواحين في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3 وسجل الفريق تحت إدارته 31 هدفاً ودخل مرماه 15.

وقال دي بور في بيان صادر عن الاتحاد الهولندي للعبة "قررت عدم المواصلة كمدرب للمنتخب الوطني. لم أحقق الهدف وهذا أمر واضح".

وكان عقد دي بور يتضمن بندا ينص على أنه يتعين على المنتخب الهولندي بلوغ الدور ربع النهائي على الأقل، لكنه خرج على يد جمهورية التشيك التي استغلت النقص العددي في صفوفه إثر طرد مدافعه ماتيس دي ليخت لتسجل هدفين وتحقق المفاجأة.

وقال مدير الاتحاد الهولندي نيكو يان هووغما "على الرغم من الجهود التي بذلها فرانك، فإن الهدف الذي وضعناه ويتمثل ببلوغ الدور ربع النهائي على الأقل لم يتحقق".

وأضاف "تم الرهان على تقديم مستوى أفضل في البطولة الأوروبية، لكن هذا الأمر لم يتحقق. تبين في النهاية بأن خيار فرانك جاء خلافا لما كنا نأمل".