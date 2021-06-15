وحقق المنتخب البرتغالي حامل اللقب بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزاً متأخراً على نظيره المجري بثلاثية نظيفة افتتحها غيريرو وأكملها رونالدو (هدفان) في انطلاق مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020.
غيريرو يشيد بأداء البرتغال
وحقق المنتخب البرتغالي حامل اللقب بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزاً متأخراً على نظيره المجري بثلاثية نظيفة افتتحها غيريرو وأكملها رونالدو (هدفان) في انطلاق مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020.
مقابلات يورو 2020 منتخب البرتغال بطولة أمم أوروبا رافاييل غيريرو