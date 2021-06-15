وحقق المنتخب البرتغالي حامل اللقب بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزاً متأخراً على نظيره المجري بثلاثية نظيفة افتتحها غيريرو وأكملها رونالدو (هدفان) في انطلاق مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020.

