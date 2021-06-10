غريليش يشيد بكاين وهندرسون من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 11:46 0:56 دقيقة أشاد جاك غريليش متوسط ميدان المنتخب الإنكليزي، بزميليِه هاري كاين وجوردان هندرسون، وثمّن العمل الكبير الذي يقوم به هذا الثنائي داخل الميدان وخارجه مضيفا أنه شخصيا استفاد كثيرا من وجودهما إلى جانبه. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا جاك غريليش -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:56 دقيقة لا عقوبات بحقّ الأندية المتمرّدة على الـ"يويفا" 2:42 دقيقة أولمبياد طوكيو - آخر اللمسات قبل انطلاق الألعاب 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي