كتب الحساب الرسمي للشياطين الحمر "نستقبل تييري هنري ضمن الجهاز الفني من أجل كأس أوروبا 2020".

ويشكّل استدعاء هنري لمعاونة المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس عودة مفاجئة لنجم ارسنال الانكليزي وبرشلونة الاسباني سابقا.

بدوره، قال هنري عبر المنصة عينها "هذا شرف كبير وامتياز أن يتم استدعائي لتقديم المساعدة لروبرتو".

وكان هنري (43 عاما) ضمن الجهاز الفني لبلجيكا بين عام 2016 و2018.

وعلى غرار مونديال 2018 حيث حلت بلجيكا في المركز الثالث، في أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاتها، سيهتمّ هنري بملف مهاجمي المنتخب روميلو لوكاكو، ميتشي باتشواي وكريستيان بنتيكي.

ولم يكن هنري متعاقداً مع أي ناد منذ استقالته في 25 شباط/فبراير الماضي من تدريب مونتريال في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم (أم أل أس) لاسباب عائلية.

ومنذ تركه المنتخب البلجيكي، لم يكن بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مقنعا في منصب المدرب.

خاض تجربة فاشلة مع موناكو الفرنسي، أحد الأندية التي حمل ألوانها، فأقيل بعد ثلاثة أشهر فقط مطلع العام 2019.

لكن مع المنتخب البلجيكي، يحظى هنري بشعبية، فقال لوكاكو في 2018 بعد إعلان رحيله "يملك تييري خبرة تساعدني على التقدّم باستمرار. رحيله سيترك فراغاً".

وعبرت الصحف البلجيكية عن مفاجأتها من عودة هنري، فيما توقع بعضها أن يكون هنري الخليفة لمارتينيس بحال رحيله بعد كأس أوروبا.

كتبت "سود بريس": "مُطارَداً من توتنهام (الإنكليزي)، قد يتعرض روبرتو مارتينيس للاغراء بعد مغامرة من خمس سنوات في بلادنا. يملك تييري هنري السيرة المناسبة ليكون الخليفة المثالي للاسباني".

سجل هنري 51 هدفا في 123 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وهو أفضل هداف في تاريخ البلاد. كما يعد هدافا تاريخيا في صفوف أرسنال مع 228 هدفا.

أحرز لقب الدوري الانكليزي في 2002 و2004 عندما أنهى الفريق اللندني الموسم دون أية خسارة.

وتُعدّ بلجيكا من المرشحين لاحراز كأس أوروبا وهي وقعت في المجموعة الثانية التي تضم روسيا والدانمارك وفنلندا.