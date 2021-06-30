أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكام مواجهتي سويسرا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.

وأسند الـ"يويفا" إدارة مباراة المنتخبين السويسري و الإسباني التي ستقام في مدينة سان بطرسبرغ لطاقم تحكيم يقوده الإنكليزي مايكل أوليفر بمساعدة مواطنيه ستوارت بورت وسيمون بينيت بالإضافة للروماني أوفيديو هاتسيجان كحكم رابع.

أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي بلجيكا وإيطاليا بميونيخ فسيديرها السلوفيني سلافكو فينتشيتش رفقة مواطنيه توماس كلانيك وأندراز كوفاشيتش والأرجنتيني فرناندو أندريس راباليني حكماً رابعاً.

