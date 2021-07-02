شيفتشينكو يقر بصعوبة المواجهة أمام إنكلترا من قبل beIN SPORTS July 2, 2021 21:58 1:09 دقيقة في المؤتمر الصحفي لمنتخب أوكرانيا قبل مواجهة إنكلترا في ربع النهائي، أكد المدرب أندري شيفتشينكو أن المنتخبَ الإنكليزي هو أقوى منتخباتِ البطولة، ويضمُ في صفوفه لاعبينَ مميزين مؤكدا أن منتخب إنكلترا يمُر بفترة مميزة، وأن المباراة أمامَه صعبة. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا يورو 2020 أندريه تشيفتشينكو بطولة أمم أوروبا أوكرانيا -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة مدرب الدنمارك: "نحلم بتحقيق اللقب" 0:45 دقيقة مدرب التشيك يتحدث عن مواجهة الدنمارك المتكافئة 1:09 دقيقة شيفتشينكو يقر بصعوبة المواجهة أمام إنكلترا 1:08 دقيقة إيطاليا تتخطّى بلجيكا وتبلغ نصف نهائي "يورو 2020" 5:00 دقيقة إسبانيا تواصل مسيرتها الساطعة في يورو 2020 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:28 دقيقة سابالينكا تشقّ طريقها بنجاح في بطولة ويمبلدون 0:38 دقيقة أنس جابر تواصل التألق وتُطيح بموغوروزا 0:41 دقيقة روبليف يتجاوز عقبة فونييني بصعوبة 3:27 دقيقة البرازيل من أجل الإطاحة بمنتخب تشيلي