شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 16:01 0:55 دقيقة أكد محلل قنوات beIN SPORTS النجم الدنماركي الأسبق بيتر شمايكل، أن المدرب يواخيم لوف لم يكن موفقاً في التغييرات التي قام بها خلافاً لمدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت الذي كانت تغييراته ناجحة. مقابلات بيتر شمايكل بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت 0:28 دقيقة كورنيه تقصي أندريسكو من ويمبلدون 0:48 دقيقة ميلووكي يخسر المباراة الرابعة مع أتلانتا.. ويانيس 4:49 دقيقة أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي 3:20 دقيقة حيدر رئيساً لاتحاد الكرة اللبناني لولاية سادسة 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله