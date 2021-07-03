وصرّح شمايكل: "كنا نعي أننا أمام اختبار صعب، لقد أجدنا التعامل مع الضغط وتمكّنا من انتزاع بطاقة العبور".

وحسم المنتخب الدنماركي موقعة ربع النهائي أمام جمهورية التشيك لمصلحته (2-1) ليبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توّج باللقب القاري.