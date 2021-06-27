شمايكل: "شفاء إريكسن أعاد الروح للدنمارك" من قبل beIN SPORTS June 27, 2021 11:55 0:34 دقيقة أكد بيتر شمايكل أسطورة كرة القدم الدنماركية أن منتخب بلاده أصبح مصدر فخر للدنماركيين مشيراً إلى أن شفاء كريستيان إريكسن أعاد الروح لزملائه ولعشاق المنتخب الدنماركي. تقارير إخبارية يورو 2020 بيتر شمايكل بطولة أمم أوروبا المنتخب الدنماركي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة شمايكل: "شفاء إريكسن أعاد الروح للدنمارك" 3:18 دقيقة قمة من العيار الثقيل بين بلجيكا والبرتغال 3:47 دقيقة هولندا لتخطي عقبة التشيك والمضي قدماً 1:27 دقيقة مانشيني: "عانينا لكننا استحقينا الفوز" 1:36 دقيقة كييزا سعيد بنيله شرف التسجيل في بطولة أمم أوروبا 5:25 دقيقة إيطاليا تطيح بالنمسا بعد التمديد وتبلغ ربع النهائي 3:57 دقيقة الأهلي يتألق ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3:19 دقيقة كايزر تشيفز يصعد إلى نهائي أبطال إفريقيا 5:40 دقيقة الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020 3:09 دقيقة آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي