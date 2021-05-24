وكانت بعض التقارير تشير لإمكانية خروج راموس من قائمة لويس إنريكي وسط احتمالات برغبة اللاعب في المشاركة بالألعاب الأولمبية مع المنتخب الإسباني، إلا أنّ الاستبعاد جاء بسبب الإصابة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي إنّ قرار استبعاد رامواس كان صعباً للغاية لكنه اضطر لاتخاذه بسبب مصلحة الفريق.

وضمت قائمة المنتخب الإسباني العديد من عناصر الخبرة مثل سيرجيو بوسكيتس وتياغو ألكانتارا ودي خيا، كما ضم إنريكي المدافع المميز لابورت الذي يملك الجنسيتين الفرنسية والإسبانية.

واستدعى إنريكي 24 لاعباً علماً أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجاز استدعاء 26، حيث جاء الفرنسي أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الانكليزي بعد أن صادقت الحكومة الاسبانية على حصوله على الجنسية.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

وجاء منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة رفقة السويد وبولندا وسلوفاكيا.

وكان من المفاجئ غياب أي لاعب من ريال مدريد عن القائمة في الوقت الذي سيتواجد به ألبا وبوسكيتس وبيدري من برشلونة.

ووفقاً لشبكة "اي اس بي ان" فإن لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق أصبح أول مدرب لمنتخب إسبانيا لا يقوم باستدعاء أي لاعب من ريال مدريد في بطولة كبرى.

القائمة المعلنة



حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، أوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الانكليزي).

خط الدفاع: خوسيه غايا (فالنسيا)، إريك غارسيا وأيميريك لابورت (مانشستر سيتي الانكليزي)، جوردي ألبا (برشلونة)، دييغو يورنتي (ليدز يونايتد الانكليزي)، باو توريس (فياريال)، سيسار أسبيليكويتا (تشيلسي الانلكيزي).

خط الوسط: فابيان رويس (نابولي الايطالي)، بيدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودريغو هرنانديس (مانشستر سيتي الانكليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألكانتارا (ليفربول الانكليزي).

خط الهجوم: داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، ميكيل اورياسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (مانشستر سيتي الانكليزي)، جيرارد مورينو (فياريال)، الفارو موراتا (يوفنتوس الايطالي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الانكليزي)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

