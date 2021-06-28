وبإقصائها أبطال العالم، ضربت سويسرا موعداً مع إسبانيا في ربع نهائي المسابقة في الثاني من تموز/يوليو.

سجل لفرنسا كريم بنزيمة (57 و59) وبول بوغبا (75) ولسويسرا هاريس سيفيروفيتش (15 و81) وماريو غافرانوفيتش (90).

وفي ظل كثرة الإصابات والإرهاق، دخلت فرنسا المباراة بعد إنهاء "مجموعة الموت" في الصدارة أمام ألمانيا والبرتغال، لتواجه خصماً سويسرياً تعرفه جيداً ولم تخسر أمامه منذ 29 عاماً.

لكن سويسرا، التي غالباً ما تخرج من الدور ثمن النهائي في البطولات الكبرى، ما عدا بلوغها ربع نهائي مونديال 1954 الذي استضافته على أرضها، لم تكن لقمة سائغة.

مفاجأة سويسرا أمام فرنسا بالأرقام

وأزعج السويسريون أبطال العالم بعناصر عدة، من الحارس الخبير سومير، وصانع ألعاب ليفربول الإنكليزي جيردان شاكيري ومهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بريل إمبولو، خصوصاً أنهم حصلوا على ثمانية أيام من الراحة منذ خوضهم لمباراتهم الأخيرة في الدور الأوّل، أي أكثر بثلاثة أيام من فرنسا.

فرنسا وسويسرا - أبرز أحداث المباراة

- مبابي يهدر ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا ويمنح سويسرا بطاقة ربع النهائي.

- الدقيقة 120: نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل 3-3. ركلات الجزاء ستحسم المتأهل إلى ربع النهائي.

- الدقيقة 119: رأسية خطيرة من أوليفييه وجيرو ولكن الحارس سومير بالمرصاد!!!!

- الدقيقة 111: ديشان يدفع بماركوس تورام نجل ليليان تورام بطل العالم 1998 مكان كومان.

- الدقيقة 110: كومان يعكس الكرة إلى مبابي في مكان ملائم للتسديد، لكن الأخير يسدد برعونة مضيعاً هدف التقدم لبلاده!

- انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

- الدقيقة 95: اختراق من كومان على الجانب الأيسر وعرضية باتجاه بافار الذي يروض الكرة ويطلقها لكن الحارس السويسري يتألق في التصدي!!!

- الدقيقة 93: ديشان يدفع بأوليفييه جيرو مكان بنزيمة.

- انطلاق الشوط الإضافي الأول.

- الدقيقة 90+5: نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

- الدقيقة 90+4: كادت فرنسا أن تحسم المباراة!!!! كومان من داخل المنطقة السويسرية يسدد على المرمى ولكن الكرة ترتد من العارضة!!!!!

- الدقيقة 90: المنتخب السويسري يهز الشباك الفرنسية!!!!!!!!!!! ماريو غافرانوفيتش يعادل النتيجة من تصويبة قوية عجز عنها لوريس!!

- الدقيقة 81: هدف لسويسرا!!!! عرضية من الناحية اليمنى إلى داخل المنطقة الفرنسية وسيفيروفيتش يرتقي لها مغالطاً الدفاع الفرنسي مرة ثانية مسجلاً هدفه الثاني!!!!

قذيفة بعيدة المدى 🚀 من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي!



هل سيكون أجمل أهداف البطولة ؟ #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/9BNGuKwOb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

- الدقيقة 75: قذيفة بعيدة المدى من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!!!!!!!!!!!!!!! هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي!!!

- سيناريو دراماتيكي في الملعب الوطني ببوخارست، كادت سويسرا أن تتقدم بهدفين، إلا أن لوريس حال دون ذلك قبل أن يحرز بنزيمة هدفين!!!

- الدقيقة 59: بنزيمة يضيف الهدف الثاني !!!! مهاجم ريال مدريد يستغل كرة غريزمان ويرتقي لها برأسه ويودعها المرمى! الديوك يقلبون الطاولة على المنتخب السويسري. بنزيمة سجل هدفه رقم 31 مع الديوك وعادل رقم الأسطورة زين الدين زيدان.

- الدقيقة 57: كريم بنزيمة يدرك التعادل للمنتخب الفرنسي!!!!!!!!!! مبابي يمرر إلى بنزيمة والأخير يروض الكرة بلمحة فنية جميلة قبل أن يهز شباك الحارس السويسري!

- الدقيقة 56: تمريرة "على المقاس" من بول بوغبا إلى مبابي على الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء يضيعها لاعب باريس سان جيرمان!

- الدقيقة 54: لوريس يتصدى لركلة الجزاء التي سددها ريكاردو رودريغيز!!!!!

- الدقيقة 53: الحكم يعود للفار ويحتسب ركلة جزاء لسويسرا اثر إعاقة من بينجامان بافار على تسوبر.

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني. ديشان أخرج المدافع لانغليه ودفع بكينغسلي كومان مكانه من أجل تعزيز الهجوم.

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا على فرنسا بهدف سجّله هاريس سيفيروفيتش. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان اعتمد خطة 3-4-1-2 بخلاف المباريات السابقة، ما انعكس سلباً على أداء الديوك وجعل المنتخب السويسري يفتتح التسجيل ويشكل خطورة مستمرة خصوصاً من الناحية اليسرى.

- الدقيقة 40: كرة بالعمق إلى بريل إيمبولو داخل المنطقة الفرنسية، لكن فاران يتدخل سريعاً لإبعاد الخطر! المنتخب السويسري أخطر حتى الآن.

- الدقيقة 28: تصويبة صاروخية من رابيو على مرمى سويسرا تمر بمحاذاة القائم الأيسر للحارس سومير!!!!

- الدقيقة 22: عرضية خطيرة جداً من أدريان رابيو من الناحية اليسرى إلى كريم بنزيمة لكن الحارس السويسري يان سومير يتدخل ويبعد الكرة في الوقت المناسب!!

- هدف سيفيروفيتش هو رقم 800 في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

سويسرا تفتتح التسجيل!!!!!



هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية ويودعها شباك الحارس هوغو لوريس! #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/pUVQBUrbq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

- الدقيقة 15: سويسرا تفتتح التسجيل!!!!! هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية يتفوّق على كليمان لونغليه ويودعها على يمين الحارس هوغو لوريس!

- الدقيقة 10: المنتخب الفرنسي يحاول الاختراق من الناحية اليسرى عبر توغلات غزاله الأسمر كيليان مبابي لكن الدفاع السويسري يبعد الخطورة حتى الآن.

- الدقيقة الأولى: الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة انطلاق المباراة التي يحتضنها الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست.

تشكيلة فرنسا

📓 TEAM NEWS: Pavard, Lenglet and Rabiot come in for France...



🇫🇷 Most exciting player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

تشكيلة سويسرا