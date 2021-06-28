وبإقصائها أبطال العالم، ضربت سويسرا موعداً مع إسبانيا في ربع نهائي المسابقة في الثاني من تموز/يوليو.

سجل لفرنسا كريم بنزيمة (57 و59) وبول بوغبا (75) ولسويسرا هاريس سيفيروفيتش (15 و81) وماريو غافرانوفيتش (90).

فرنسا وسويسرا - أبرز أحداث المباراة

- مبابي يهدر ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا ويمنح سويسرا بطاقة ربع النهائي.

- الدقيقة 120: نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل 3-3. ركلات الجزاء ستحسم المتأهل إلى ربع النهائي.

- الدقيقة 119: رأسية خطيرة من أوليفييه وجيرو ولكن الحارس سومير بالمرصاد!!!!

- الدقيقة 111: ديشان يدفع بماركوس تورام نجل ليليان تورام بطل العالم 1998 مكان كومان.

- الدقيقة 110: كومان يعكس الكرة إلى مبابي في مكان ملائم للتسديد، لكن الأخير يسدد برعونة مضيعاً هدف التقدم لبلاده!

- انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

- الدقيقة 95: اختراق من كومان على الجانب الأيسر وعرضية باتجاه بافار الذي يروض الكرة ويطلقها لكن الحارس السويسري يتألق في التصدي!!!

- الدقيقة 93: ديشان يدفع بأوليفييه جيرو مكان بنزيمة.

- انطلاق الشوط الإضافي الأول.

- الدقيقة 90+5: نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

- الدقيقة 90+4: كادت فرنسا أن تحسم المباراة!!!! كومان من داخل المنطقة السويسرية يسدد على المرمى ولكن الكرة ترتد من العارضة!!!!!

- الدقيقة 90: المنتخب السويسري يهز الشباك الفرنسية!!!!!!!!!!! ماريو غافرانوفيتش يعادل النتيجة من تصويبة قوية عجز عنها لوريس!!

- الدقيقة 81: هدف لسويسرا!!!! عرضية من الناحية اليمنى إلى داخل المنطقة الفرنسية وسيفيروفيتش يرتقي لها مغالطاً الدفاع الفرنسي مرة ثانية مسجلاً هدفه الثاني!!!!

قذيفة بعيدة المدى 🚀 من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي!



هل سيكون أجمل أهداف البطولة ؟ #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/9BNGuKwOb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

- الدقيقة 75: قذيفة بعيدة المدى من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!!!!!!!!!!!!!!! هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي!!!

- سيناريو دراماتيكي في الملعب الوطني ببوخارست، كادت سويسرا أن تتقدم بهدفين، إلا أن لوريس حال دون ذلك قبل أن يحرز بنزيمة هدفين!!!

- الدقيقة 59: بنزيمة يضيف الهدف الثاني !!!! مهاجم ريال مدريد يستغل كرة غريزمان ويرتقي لها برأسه ويودعها المرمى! الديوك يقلبون الطاولة على المنتخب السويسري. بنزيمة سجل هدفه رقم 31 مع الديوك.

- الدقيقة 57: كريم بنزيمة يدرك التعادل للمنتخب الفرنسي!!!!!!!!!! مبابي يمرر إلى بنزيمة والأخير يروض الكرة بلمحة فنية جميلة قبل أن يهز شباك الحارس السويسري!

- الدقيقة 56: تمريرة "على المقاس" من بول بوغبا إلى مبابي على الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء يضيعها لاعب باريس سان جيرمان!

- الدقيقة 54: لوريس يتصدى لركلة الجزاء التي سددها ريكاردو رودريغيز!!!!!

- الدقيقة 53: الحكم يعود للفار ويحتسب ركلة جزاء لسويسرا اثر إعاقة من بينجامان بافار على تسوبر.

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني. ديشان أخرج المدافع لانغليه ودفع بكينغسلي كومان مكانه من أجل تعزيز الهجوم.

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا على فرنسا بهدف سجّله هاريس سيفيروفيتش. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان اعتمد خطة 3-4-1-2 بخلاف المباريات السابقة، ما انعكس سلباً على أداء الديوك وجعل المنتخب السويسري يفتتح التسجيل ويشكل خطورة مستمرة خصوصاً من الناحية اليسرى.

- الدقيقة 40: كرة بالعمق إلى بريل إيمبولو داخل المنطقة الفرنسية، لكن فاران يتدخل سريعاً لإبعاد الخطر! المنتخب السويسري أخطر حتى الآن.

- الدقيقة 28: تصويبة صاروخية من رابيو على مرمى سويسرا تمر بمحاذاة القائم الأيسر للحارس سومير!!!!

- الدقيقة 22: عرضية خطيرة جداً من أدريان رابيو من الناحية اليسرى إلى كريم بنزيمة لكن الحارس السويسري يان سومير يتدخل ويبعد الكرة في الوقت المناسب!!

- هدف سيفيروفيتش هو رقم 800 في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

سويسرا تفتتح التسجيل!!!!!



هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية ويودعها شباك الحارس هوغو لوريس! #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/pUVQBUrbq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

- الدقيقة 15: سويسرا تفتتح التسجيل!!!!! هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية يتفوّق على كليمان لونغليه ويودعها على يمين الحارس هوغو لوريس!

- الدقيقة 10: المنتخب الفرنسي يحاول الاختراق من الناحية اليسرى عبر توغلات غزاله الأسمر كيليان مبابي لكن الدفاع السويسري يبعد الخطورة حتى الآن.

- الدقيقة الأولى: الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة انطلاق المباراة التي يحتضنها الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست.

تشكيلة فرنسا

📓 TEAM NEWS: Pavard, Lenglet and Rabiot come in for France...



🇫🇷 Most exciting player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

تشكيلة سويسرا