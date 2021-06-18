ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 23:27 1:33 دقيقة يعترف جون ستونز مدافع المنتخب الإنكليزي أن التعادل مع الخصم التاريخي والجار منتخب اسكتلندا (0-0)، كان مخيباً ولكنه يركز على بعض الإيجابيات منها الخروج بشباك نظيفة في ثاني مواجهة لمنتخب الأسود الثلاثة في "يورو 2020". مقابلات منتخب إنكلترا يورو 2020 جون ستونز منتخب اسكتلندا -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" 1:53 دقيقة ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر 2:50 دقيقة تعادل سلبي في ديربي بريطانيا 6:09 دقيقة لوف يلمس رغبة لاعبيه في التعويض أمام البرتغال 0:51 دقيقة إريكسن يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة 3:38 دقيقة التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك 3:20 دقيقة السويد تواصل نتائجها المميزة بفوزها على سلوفاكيا 1:21 دقيقة ديشان يمتدح غريزمان ويطمئن عشان منتخب فرنسا 0:52 دقيقة حاكم طوكيو يتفقّد مركز التطعيم 3:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إنكلترا واسكتلندا