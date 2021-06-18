ساوثغيت يعاين أخطاء لاعبيه ضد اسكتلندا من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 00:03 1:48 دقيقة يؤكد غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا إن منتخب بلاده كان يعرف خصوصية اللقاء ضد اسكتلندا (0-0)، مشيراً إلى أنه لم يكن هنا انتظام وانتشار جيد من قبل اللاعبين ولم يكن هناك الهدوء المطلوب، لافتاً أن المنتخب الاسكتلندي خاض مباراة جيدة. مقابلات منتخب إنكلترا يورو 2020 منتخب اسكتلندا غاريث ساوثغيت -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة منتخب تشيلي يحقق المطلوب أمام بوليفيا 1:48 دقيقة ساوثغيت يعاين أخطاء لاعبيه ضد اسكتلندا 1:33 دقيقة ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" 1:53 دقيقة ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر 2:50 دقيقة تعادل سلبي في ديربي بريطانيا 6:09 دقيقة لوف يلمس رغبة لاعبيه في التعويض أمام البرتغال 0:51 دقيقة إريكسن يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة 3:38 دقيقة التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك 3:20 دقيقة السويد تواصل نتائجها المميزة بفوزها على سلوفاكيا 1:21 دقيقة ديشان يمتدح غريزمان ويطمئن عشان منتخب فرنسا