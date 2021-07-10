ساوثغيت يسعى لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الإنكليزي July 10, 2021 21:38 0:53 دقيقة أكد مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت أن لاعبيه ينتظرون بشغف موعدَ نهائي يورو 2020 برغبة كبيرة في كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإنكليزية مشيدا في الوقت ذاته بمنتخب إيطاليا ومدربه روبيرتو مانشيني. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا روبرتو مانشيني غاريث ساوثغيت -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التغطية الخاصة 0:47 دقيقة باخ يعترف بالأثر السلبي لغياب الجماهير 0:33 دقيقة العشرات يحتجون في طوكيو على إقامة الأولمبياد 0:49 دقيقة كاين يتحدث عن مواجهته لبونوتشي وكيليني في النهائي 0:53 دقيقة ساوثغيت يسعى لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الإنكليزي 0:46 دقيقة الملكة إليزابيث تتمنى حظاً سعيداً لإنكلترا 0:29 دقيقة قنواتنا تفوز بحقوق نقل بطولة الكأس الذهبية 13:15 دقيقة مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا 11:20 دقيقة كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" 0:36 دقيقة دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي