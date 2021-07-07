وكان المنتخب الإنكليزي قد تأهل إلى نهائي "يورو 2020" بفوزه على نظيره الدنماركي الأربعاء بهدفين لواحد بعد التمديد على ملعب ويمبلي في نصف نهائي البطولة القارية.

وهي المرّة الأولى التي يبلغ فيها منتخب "الأسود الثلاثة" نهائي بطولة أمم أوروبا.