أحمد النفيلي

واصل نجم وأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدوين اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم بإحرازه هدفين لمنتخب بلاده في شباك المجر خلال المباراة التي أقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبهدفيه في شباك المنتخب المجري وصل رونالدو للهدف الحادي عشر طوال مشاركاته في بطولات أمم أوروبا منذ نسخة عام 2004 في البرتغال وحتى مواجهة اليوم ففض الشراكة مع أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني وأصبح بذلك الهداف التاريخي للبطولة.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 90+2، في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال حاملة اللقب بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة.

وسجل رونالدو أهدافه الـ11 في 22 مباراة وجاءت أهدافه على النحو التالي:

• هدف في اليونان في يورو 2004

• هدف في هولندا في يورو 2004

• هدف في جمهورية التشيك ضمن يورو 2008

• هدفان في هولندا في يورو 2012

• هدف في شباك جمهورية التشيك في يورو 2012

• هدفان في شباك المجر في يورو 2016

• هدف في شباك ويلز في يورو 2016.

• هدفان في شباك المجر في يورو 2020

وعلى الرغم من إنجاز رونالدو التاريخي إلا أن بلاتيني يبقى "إلى الآن" اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة بتسجيله 9 أهداف في خمس مباريات في بطولة أمم أوروبا عام 1984.

أرقام قياسية وإنجازات تاريخية

وبجانب كونه الهداف التاريخي لليورو حقق رونالدو عدة أرقام قياسية أخرى في مواجهة المجر:

• رونالدو أصبح اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 12 انتصارا متخطيا الإسبانيين أندريس اينييستا وسيسك فابريغاس

• كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يسجل في 5 دورات من بطولة أوروبا

• كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب أوروبي يسجل في 9 بطولات كبرى متتالية

