وقال رونالدو قبل مباراة البرتغال والمجر على أرض الأخيرة يوم غدٍ الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة السادسة ضمن يورو 2020: " نطمح للفوز أمام فريق منظم يتمتع بقوة كبيرة ويلعب أمام جماهيره".

وتابع فيما يتعلق بجاهزية البرتغال للدفاع عن لقبها والأرقام القياسية التي تنتظره: "عملنا بجد منذ السابع والعشرين من أيار/مايو، الفريق جاهز لهذه البطولة، الرقم الأفضل بالنسبة لي الفوز بالبطولة مرتين".

ولم يعلن رونالدو استمراره بشكل قاطع مع يوفنتوس بعد سؤال عن إمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد الإنكليزي في الصيف.

وقال رونالدو: "ألعب في مستويات عالية منذ 18 عاماً، أنا لم أكن لأبقى طوال الليل وأنا أفكر في مستقبلي منذ أن كنت شاباً ولن أفعل ذلك بعمر السادسة والثلاثين".

مضيفاً: "ما سيحدث سيكون الأفضل سواء بقيت في يوفنتوس أو خرجت، أنا أركز غداً على تحقيق الفوز".

ووقعت البرتغال في مجموعة صعبة للغاية إذ ستواجه فرنسا بطلة العالم 2018 ووصيفة يورو 2016 وألمانيا بطل العالم 2014 إضافة إلى المجر.

