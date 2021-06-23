وأحرز رونالدو هدفين في شباك فرنسا من ركلتي جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) في ختام المجموعة السادسة فحقق العديد من الأرقام القياسية الجديدة له.

• أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل من ركلتي جزاء في مباراة واحدة في تاريخ بطولات أمم أوروبا.

• كريستيانو رونالدو أول لاعب أوروبي يسجل "20+" هدفاً في كأس العالم وبطولة أوروبا (سجل 21 هدفاً).

• كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل 5 أهداف في دور المجموعات في نسخة واحدة من بطولة أوروبا منذ ميشيل بلاتيني (7 في 1984).

• وأخيراً .. عادل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الإيراني علي دائي بثنائيته في مرمى فرنسا، رافعا غلته إلى 109 أهداف أحرزها 178 مباراة.