رونالدو واثق من قدرة البرتغال على تجاوز عقبة المجر من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 23:58 0:41 دقيقة أعرب قائد البرتغال كريستيانو رونالدو عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على تحقيق الفوز، في الظّهور الأوّل له في "يورو 2020" أمام منتخب المجر وذلك في إطار سعيه للدّفاع عن لقبه في البطولة. مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا كريستيانو رونالدو البرتغال -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة إنسيني: "بداية مثالية" 0:50 دقيقة إيموبيلي: "هدفنا الذهاب بعيداً في البطولة" 0:41 دقيقة رونالدو واثق من قدرة البرتغال على تجاوز عقبة المجر 1:14 دقيقة مانشيني يريد البناء على تجاوز تركيا في يورو 2020 5:00 دقيقة إيطاليا تستعرض في افتتاح يورو 2020 0:28 دقيقة المنتخب الإيطالي يبصم على أول أهداف "يورو 2020" 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل