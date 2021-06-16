رضا فرنسي عن الفوز ضد ألمانيا رغم بعض الانتقادات من قبل beIN SPORTS June 16, 2021 21:03 2:59 دقيقة تركزت ردود الفعل الفرنسية بعد فوز الديوك بمباراتهl الافتتاحية في يورو 2020 ضد ألمانيا، على أهمية تحقيق هذا الانتصار الصعب والذي جاء على حساب منافس عنيد، لتتعزز آمال منتخب الزرق بإضافة لقب قاري جديد. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة أتشيربي: "قدّمنا مباراة جيدة" 0:52 دقيقة مانشيني: "الفضل يعود للاعبين فقط" 1:25 دقيقة باريلا يمتدح مدربه مانشيني 4:09 دقيقة المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي ! 0:38 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس 0:59 دقيقة رامسي: "نحن في موقف مميز" 2:59 دقيقة رضا فرنسي عن الفوز ضد ألمانيا 1:50 دقيقة بايل سعيد بالفوز ومتفائل بالتأهل 0:51 دقيقة صنز يخسر جهود بول بسبب بروتوكولات كورونا 5:33 دقيقة ويلز تتخطّى عقبة تركيا بنجاح