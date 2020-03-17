ردود الأفعال في إسبانيا بشأن تأجيل اليورو March 17, 2020 16:01 2:18 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 11:13 دقيقة موجز الأخبار 0:38 دقيقة تأجيل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بسبب "كورونا" 0:36 دقيقة لا نية لتغيير موعد أولمبياد طوكيو 2020 2:09 دقيقة ردود الأفعال في إيطاليا بخصوص تأجيل اليورو 0:43 دقيقة توم برادي يعلن رحيله عن ناديه نيو إنغلاند باتريوتس 3:16 دقيقة الاتحاد الانكليزي يرحّب بقرار تأجيل بطولة أوروبا 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يفرض على لاعبيه التدرب بشكل منفرد 0:55 دقيقة الأولمبية الدولية لا ترى حاجة لقرارات جذرية حالياً 0:28 دقيقة هيرتا برلين يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا 2:18 دقيقة ردود الأفعال في إسبانيا بشأن تأجيل اليورو