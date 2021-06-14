ديشان يتحدث عن مواجهة ألمانيا من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 16:29 2:34 دقيقة يعرف ديديه ديشان صعوبة مواجهة المنتخب الألماني والصراعات الفنية والبدنية التي ستفرض عليه رغم أن منتخبه الفرنسي يعد من أبرز المرحشين للظفر بـ"يورو 2020". مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا المنتخب الألماني -آخر الفيديوهات 7:36 دقيقة رونالدو يحذّر من المجر ويتحدث بغموض عن مستقبله 1:49 دقيقة نجم المنتخب التشيكي يتحدث عن هدفه الرائع 2:34 دقيقة روبرتسون: كان يوماُ سيئاً للمنتخب الأسكتلندي 5:09 دقيقة باتريك يقود التشيك لفوز ثمين على اسكتلندا 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:34 دقيقة ديشان يتحدث عن مواجهة ألمانيا 1:19 دقيقة هدف عالمي في يورو 2020 يحمل توقيع باتريك شيك 1:18 دقيقة توتي يتوقع مونديالاً ساحراً في قطر ويمتدح إيطاليا 0:53 دقيقة "يورو 2020": بلجيكا تخسر خدمات كاستانيو 3:29 دقيقة بولندا - سلوفاكيا مواجهة لا تخلو من الصعوبة