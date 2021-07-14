دوناروما..علامة فارقة في تشكيلة مانشيني من قبل beIN SPORTS July 14, 2021 22:32 1:55 دقيقة مشوارٌ من التألق سطّره جانلويجي دوناروما في الملاعب وتوّجه بتألق لافت مع منتخب بلاده إيطاليا في بطولة أمم أوروبا، حيث كان أحد أهمّ الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب روبيرتو مانشيني التي حصدت اللقب. تقارير إخبارية يورو 2020 ميركاتو باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما -آخر الفيديوهات 1:55 دقيقة دوناروما..علامة فارقة في تشكيلة مانشيني 0:37 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة هامبورغ 0:54 دقيقة باريس سان جيرمان يضم دوناروما حتى 2026 0:49 دقيقة بوغاتشار يحرز المرحلة 17 ويعزز صدارته 0:39 دقيقة تقارير - اتفاق مبدئي على تمديد عقد ميسي مع برشلونة 1:26 دقيقة جونسون: "منع المسيئين العنصريين من دخول الملاعب" 0:44 دقيقة كونتا تنضم إلى قائمة المنسحبين من أولمبياد طوكيو 1:44 دقيقة باخ يزور مركز البث الدولي الخاص بالأولمبياد 0:34 دقيقة بعثة الأهلي المصري تصل إلى الدار البيضاء 0:38 دقيقة توقعات بغياب راشفورد عن انطلاق الموسم الجديد