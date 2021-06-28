دوساييه يشرح أسباب خروج فرنسا من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 00:42 1:50 دقيقة تحدث محلل قنوات beIN SPORTS الفرنسي مارسيل دوساييه عن أسباب سقوط فرنسا أمام سويسرا بركلات الترجيح وخروجها من يورو 2020 موضحاً الأخطاء التي وقع فيها الديوك خلال المباراة. مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا مارسيل دوساييه -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة دوساييه يشرح أسباب خروج فرنسا 1:16 دقيقة ديشان: هذه هي الكرة ويجب أن نتقبل خروجنا 4:12 دقيقة شاهد أهداف اليوم 16 من بطولة أمم أوروبا 2020 1:31 دقيقة فاران: "إنها خيبة أمل كبيرة" 6:35 دقيقة سويسرا تقصي فرنسا من يورو 2020 6:46 دقيقة إسبانيا تتخطى كرواتيا بعد مواجهة دراماتيكية 13:03 دقيقة البرتغالي روي كوشتا في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:25 دقيقة الأرجنتين من أجل تعزيز الثقة قبل ربع النهائي 2:20 دقيقة قمّة مرتقبة بين أوروغواي وباراغواي 13:01 دقيقة الحارس دينو زوف في حوار حصري مع beIN SPORTS