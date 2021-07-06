خيبة أمل في إيطاليا بعد إصابة سبيناتسولا من قبل beIN SPORTS July 6, 2021 16:40 2:14 دقيقة عبّر الإيطاليون عن حزنهم و خيبة ِ أملهم بعد تعرض مدافع ِ منتخب الأدزروي ليوناردو سبيناتسولا إلى إصابة ستبعده عن بطولة أمم أوروبا، وستحرم مانشيني من خدماتِ لاعب مكن الإيطاليين من تحقيق الانتصارات في هذه المنافسة الأوروبية. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا ليوناردو سبيناتسولا -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة خيبة أمل في إيطاليا بعد إصابة سبيناتسولا 2:38 دقيقة الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في نصف النهائي 2:27 دقيقة لندن تحتفي بنصف نهائي "يورو 2020" بفعاليات خاصة 0:30 دقيقة الظهير الأيسر فيربو من برشلونة إلى ليدز يونايتد 0:26 دقيقة أرسنال يعير غندوزي إلى مرسيليا 1:49 دقيقة فرنسا تهزم مصر بصعوبة استعداداً للأولمبياد 0:58 دقيقة بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي 0:48 دقيقة ريال مدريد يستهل استعداداته للموسم الجديد 5:14 دقيقة صراع بين إسبانيا وإيطاليا على التأهل إلى النهائي 0:30 دقيقة الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو في الدور النهائي