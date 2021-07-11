حفل ختام ملفت لـ"يورو 2020" من قبل beIN SPORTS July 11, 2021 20:55 9:05 دقيقة شاهد حفل ختام بطولة أمم أوروبا 2020 الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن قبل المباراة النهائية للبطولة القارية بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإنكليزي اليوم الأحد. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الإنكليزي المنتخب الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة إيطاليا 1 - 1 إنكلترا: التغطية الخاصة 9:05 دقيقة حفل ختام ملفت لـ"يورو 2020" 3:13 دقيقة أجواء رائعة قبل انطلاق نهائي "يورو 2020" 0:51 دقيقة تشكيلتا إيطاليا وإنكلترا لنهائي "يورو 2020" 5:21 دقيقة دجوكوفيتش يحرز لقب بطولة "ويمبلدون" 5:17 دقيقة آخر استعدادات منتخب إنكلترا قبل نهائي يورو 2020 4:29 دقيقة آخر استعدادات إيطاليا قبل نهائي يورو 2020 0:30 دقيقة تعادل المكسيك في افتتاح كأس الكونكاكاف الذهبية 11:46 دقيقة شاهد احتفال ميسي ولاعبي الأرجنتين باللقب الغالي 0:32 دقيقة ماركينيوس يشرح أسباب الخسارة