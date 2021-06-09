حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 21:21 3:40 دقيقة تعرّف على حصيلة تحضيرات المنتخب الهولندي وآخر أخباره قبل خوض غمار كأس أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الهولندي -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي 2:11 دقيقة تعيين "هيويت" رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 0:49 دقيقة الأندية الإنكليزية المنسحبة من "السوبر ليغ" تعتذر! 9:01 دقيقة هالاند: "مونديال قطر سيكون مميّزاً"