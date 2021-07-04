جيل 92 لا يزال يلهم الدنماركيين من قبل beIN SPORTS July 4, 2021 20:45 2:34 دقيقة حققت الدنمارك لقب بطولة أمم أوروبا عام 1992، وهو لقب ما زال يعني الكثير للدنماركيين، على أمل تعزيزِه بلقب ثان في بطولةِ يورو 2020. يورو 2020 يورو السيدات الدنمارك -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة دونشيتش يقود سلوفينيا إلى أولمبياد طوكيو 0:48 دقيقة ألمانيا تحجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2:43 دقيقة الرياضة جزء من ثقافة العائلة المالكة في بريطانيا 0:50 دقيقة تصريحات لوغريت تزيد الغموض حول مستقبل ديشان 1:55 دقيقة استعداداً للكأس الذهبية...قطر تفوز على سالفادور 1:01 دقيقة مورينيو يأسف لإصابة سبيناتسولا 2:34 دقيقة جيل 92 لا يزال يلهم الدنماركيين 0:37 دقيقة ساوثغيت يحذر لاعبيه من التهاون أمام الدنمارك 0:35 دقيقة أولمبياد طوكيو: بعض الفعاليات قد تقام بدون جماهير 0:39 دقيقة الأسترالي بن أوكونور بطل المرحلة التاسعة