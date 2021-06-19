جوتا: "كان من الصعب أن نعود" من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 20:19 1:06 دقيقة اعترف ديوغو جوتا لاعب منتخب البرتغال أنه كان من الصعب العودة بعد تلقي الهدفين العكسيين وذلك في تصريحاته بعد الخسارة من ألمانيا 4-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لـ "يورو 2020". مقابلات ديوغو جوتا -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة الأهلي يعود بانتصار ثمين من أرض الترجي 1:06 دقيقة جوتا: "كان من الصعب أن نعود" 0:42 دقيقة رسمياً برشلونة يعلن عن ضم الهولندي ديباي 0:37 دقيقة المنتخب الأردني يحطّ الرحال في الدوحة 2:38 دقيقة تأجيل مباراة الترجي والأهلي إلى الثامنة 1:40 دقيقة لوريس: "هدف المجر صعّب مهمّتنا" 6:38 دقيقة ألمانيا تصعق البرتغال برباعية 0:43 دقيقة زاركو أوّل المنطلقين في جائزة ألمانيا الكبرى 3:41 دقيقة المجر تصدم فرنسا بالتعادل وتخلط الأوراق 0:30 دقيقة التونسية جابر إلى نصف نهائي دورة برمنغهام