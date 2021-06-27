واستغل المنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 قبل أن يسجّل توماس هوليس هدف التقدّم في الدقيقة 68 ويضيف باتريك شيك الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ودخلت هولندا التي فازت في مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، المباراة وهي مرشحة لبلوغ الدور ربع النهائي نظرا للعروض الهجومية الرائعة التي قدمتها منذ انطلاق البطولة.

بيد أن جمهورية التشيك التي غاب عنها قائدها انتونين داريدا بداعي الإصابة عرفت كيف تشل حركة الثنائي الخطير في صفوف هولندا القائد جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي (سجلا خمسة من أهداف فريقهما الـ8)، فلم يشكلا خطورة حقيقية، لكن نقطة التحول كانت بلا شك طرد دي ليخت اثر لمسه الكرة عمدا بيده قبل أن يصل إليها تشيك ليطرده الحكم الروسي سيرغي كاراسيف بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

وستواجه جمهورية التشيك في ربع النهائي الدنمارك في الثالث من تموز/يوليو في باكو.

أرقام هامة:

● هولندا أول منتخب يحقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات قبل أن يخسر في أول مباراة بالأدوار الإقصائية منذ أن تعرّض لذلك في يورو 2008 عند الخسارة من روسيا 1-3.

● هولندا خسرت أول مباراة لها في بطولة كبرى منذ خسارتها في يورو 2012 ضد البرتغال 1-2، منهيةً سلسلة من 10 مباريات بين بطولة أوروبا وكأس العالم دون خسارة.

● التشيك تحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2004 عندما تفوّقت على الدنمارك 3-0.

● أصبح توماس هوليس أول لاعب تشيكي يسجل ويصنع في مباراة في بطولة أوروبا منذ يان كولر وميلان باروش ضد هولندا كذلك في يورو 2004.

● باتريك تشيك سجل هدفه الرابع في بطولة أوروبا 2020، فقط ميلان باروش (5) سجل أكثر منه للتشيك في البطولات الكبرى للتشيك.

● ماتياس دي ليخت أول لاعب هولندي يطرد في مباراة في بطولة أوروبا منذ جون هيتينغا في 2004 ضد التشيك كذلك، دي ليخت 21 عاماً و319 يوماً رابع أصغر لاعب يطرد في تاريخ البطولة.

● هولندا أكثر من تعرّض لاعبوها للطرد في بطولة أوروبا (4) واثنان من هذه البطاقات الـ4 كانت ضد تشيكوسلوفاكيا في 1976 و2 ضد التشيك في 2004 و2020