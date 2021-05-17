وقرر تير شتيغن الخضوع لعملية جراحية في الركبة بدلاً من المشاركة مع منتخب ألمانيا في يورو 2020، خاصة وأنّه يعلم بوجوده على دكة البدلاء في ظل تألق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

ونشر تير شتيغن في حسابه الرسمي على إنستغرام اعتذاره من جماهير برشلونة بسبب الفشل في الفوز بالدوري الإسباني مضيفاً أنّه قرّر رفقة الجهاز الطبي إجراء عملية جراحية ستحرمه من المشاركة مع ألمانيا في يورو 2020.

وقال تير شتيغن: "أنا حزين لأنني سأغيب عن يورو 2020 هذا الصيف رفقة منتخب ألمانيا، سأكون للمرة الأولى منذ سنوات مع الجماهير في المنزل لدعم بلادي (في البطولة) التي أتمنى أن نفوز بها".

وأعرب تير شتغين عن أمله في عودة الجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل.

وأعلن برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر أنّ تير شتيغن سيخضع يوم الخميس لإجراء علاجي على الركبة اليمنى في مالمو السويدية، تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء نادي برشلونة.