توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 23:09 4:05 دقيقة بعد ما حدث مع الدنماركي إريكسن يوضح لنا الطبيب خالد الأزوم اختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية بعض التفاصيل من الناحية الطبية. تقارير إخبارية يورو 2020 كريستيان إريكسن -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار 0:32 دقيقة الدحيل يحقق انتصاراً عريضاً في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة فينالدوم يتحدث عن سبب انضمامه لسان جيرمان 3:23 دقيقة فنلندا تتجاوز الدنمارك بعد مباراة "استثنائية" 0:36 دقيقة مدرب المنتخب البلجيكي يتمنى السلامة لإريكسن 1:31 دقيقة تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية