توريس: "إسبانيا أبرز المرشحين في البطولات الكبرى" من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 19:39 1:12 دقيقة قال باو توريس إن إسبانيا يجب أن تُعد دائما كأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولات الكبرى على غرار اليورو وكأس العالم مشيرا إلى أن الأخبار المتعلقة بإمكانية انتقاله لريال مدريد تبقى مجرد شائعات. تقارير إخبارية منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا باو توريس -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أنشيلوتي يرغب في الاحتفاظ بخدمات راموس 1:12 دقيقة توريس: "إسبانيا أبرز المرشحين في البطولات الكبرى" 0:36 دقيقة رولان غاروس: زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث 0:32 دقيقة سيتي يهيمن على قائمة المرشّحين لجائزة أفضل لاعب 0:35 دقيقة رولان غاروس: مشوار "أغوت" يتوقّف عند الدور الثاني 0:33 دقيقة الإصابة تُجبر كفيتوفا على الانسحاب من رولان غاروس 0:32 دقيقة كاساتكينا تُخرج بينشيتش من رولان غاروس 1:05 دقيقة الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو لإجراء القرعة 0:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي في "بروفة" أمام النمسا 0:50 دقيقة كروس جاهز لخوض غمار الـ"يورو"