تفاصيل استعدادات إسبانيا قبل مواجهة إيطاليا من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 17:37 3:31 دقيقة مراسلنا أشرف بن عياد ينقل لنا تفاصيل الاستعدادات النهائية للمنتخب الإسباني قبل مواجهته المرتقبة على ملعب ويمبلي في لندن أمام إيطاليا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية منتخب إيطاليا يورو 2020 منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الدنمارك تستهل استعداداتها لمواجهة إنكلترا 2:17 دقيقة جابر تكتب تاريخاً جديداً للمرأة العربية في التنس 0:42 دقيقة ساوثغيت: "ساكا سيكون جاهزاً أمام الدنمارك" 3:31 دقيقة تفاصيل استعدادات إسبانيا قبل مواجهة إيطاليا 0:34 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 0:30 دقيقة بارتي تتقدم بقوة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة