تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 20:17 1:31 دقيقة تضامن العالم الرياضي مجدداً مع حالةٍ، بعثت بالكثير من الرسائل لتؤكد أنّ هناك أشياء في الحياة تتجاوز كرة القدم، وهو ما ظهر بعد سقوط إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020. Christian Eriksen is in our thoughts at this moment 🇩🇰🙏 We pray for him and his family — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 12, 2021 تقارير إخبارية يورو 2020 كريستيان إريكسن -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة مدرب المنتخب البلجيكي يتمنى السلامة لإريكسن 1:31 دقيقة تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية 6:48 دقيقة آخر الأخبار بشأن الحالة الصحية للدنماركي إريكسن 2:56 دقيقة سويسرا تفتتح مبارياتها بالتعادل مع ويلز 0:34 دقيقة منتخب تشيلي ينهي تحضيراته لبطولة "كوبا أميركا" 0:30 دقيقة المنتخب البرازيلي يواصل استعداداته لـ"كوبا أميركا" 0:36 دقيقة تقارير: 5 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فنزويلا 2:19 دقيقة البرازيل تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة كوبا أميركا 3:23 دقيقة مواجهة ندية بين الدانمارك وفنلندا 3:17 دقيقة روسيا تصطدم ببلجيكا في قمة المجموعة الثانية