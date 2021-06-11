تشيفيرين يطمئن الجميع بشأن "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 17:22 0:53 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، أن بطولة أمم أوروبا هي بطولة آمنة تماماً ولا يعتقد أنه سيتم تأجيل أي من المباريات فيها مُعللاً ذلك بأن البروتوكول الصحّي لليويفا صارم جدا. مقابلات تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا ألكسندر تشيفيرين كورونا -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة إيطاليا تستعرض في افتتاح يورو 2020 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل 1:38 دقيقة تسيتسيباس يتخطّى عقبة زفيريف بصعوبة ويبلغ النهائي 0:53 دقيقة تشيفيرين يطمئن الجميع بشأن "يورو 2020" 0:55 دقيقة الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا 0:40 دقيقة مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي 2:55 دقيقة تركيا تعلق آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في" يورو 2020"