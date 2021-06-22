تركيز ديشان منصبّ على مستوى لاعبيه فقط ! من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 19:48 0:51 دقيقة قال ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي إنه يركّز بشكل كبير على مستوى لاعبيه دون سواهم مشيرا أنه يسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة عند مواجهة المنتخب البرتغالي لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020. مقابلات ديدييه ديشان المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا المنتخب البرتغالي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة إنكلترا والتشيك – التغطية الخاصة 0:48 دقيقة حسن معتوق يؤكد جاهزية لبنان لمواجهة جيبوتي 0:51 دقيقة تركيز ديشان منصبّ على مستوى لاعبيه فقط ! 0:43 دقيقة المنتخب الكويتي يحطّ الرحال في الدوحة 1:28 دقيقة سانتوس يطوي صفحة الخسارة أمام ألمانيا 1:30 دقيقة فيليبس يشيد بلاعبي منتخب بلاده 0:44 دقيقة السماح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في ويمبلي 0:34 دقيقة المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة سلوفاكيا 3:48 دقيقة ما هي قصة ستيرلينغ مع ملعب ويمبلي؟ 0:56 دقيقة يويفا لا يخطط لاستبدال ملعب ويمبلي