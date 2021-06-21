بيلوتي يثني على دور مانشيني من قبل beIN SPORTS June 21, 2021 14:58 1:33 دقيقة أثنى مهاجم المنتخب الإيطالي أندريا بيلوتي على الدور الذي قام به روبيرتو مانتشيني، لإعادة الثقة إلى لاعبي الفريق. مقابلات يورو 2020 أندريا بيلوتي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة بيلوتي يثني على دور مانشيني 1:59 دقيقة أوكرانيا والنمسا: التغطية الخاصة 0:35 دقيقة إصابة الاسكتلندي غيلمور بفيروس كورونا 0:43 دقيقة ديمبيلي خارج حسابات فرنسا حتى نهاية يورو 2020 2:36 دقيقة السماح بحضور 10 آلاف مشجع خلال أولمبياد طوكيو 1:35 دقيقة ميغيل بورخا يتحدّث عن مواجهة البرازيل 1:36 دقيقة تابيا: "سنواصل العمل من أجل تحقيق هدف التأهل" 3:14 دقيقة منتخب بيرو يحقق فوزاً ثميناً على كولومبيا 1:37 دقيقة فارينييز: "تعادل يُبقي على حظوظنا" 1:21 دقيقة بريسيادو: "كنا نستحق الفوز"