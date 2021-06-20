بيسينا: "لن أنسى هذه المباراة ما حييت" من قبل beIN SPORTS June 20, 2021 20:36 1:22 دقيقة قال ماتيو بيسينا محرز هدف الفوز للمنتخب الإيطالي في شباك ويلز، أنه شعر بسعادة بالغة عقب تسجيله هدف لإيطاليا في بطولة أمم أوروبا، مؤكداً أنه لن ينسى هذه المباراة على الإطلاق لأنها الأولى له كأساسي مع المنتخب الإيطالي. مقابلات منتخب إيطاليا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا ماتيو بيسينا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة المنتخبان الموريتاني واليمني يصلان الدوحة 2:07 دقيقة فيراتي سعيد بالمشاركة أساسياً أمام ويلز 5:50 دقيقة ملخص مباراة سويسرا وتركيا 1:22 دقيقة بيسينا: "لن أنسى هذه المباراة ما حييت" 3:44 دقيقة إيطاليا تواصل الإبداع وتحصل على العلامة الكاملة 0:51 دقيقة رئيس مجلس وزراء قطر يثمن آخر الاستعدادات للمونديال 0:30 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع خافيير مارتينيز 3:17 دقيقة تطبيق ذكي يحل أزمات لعب كرة القدم في مصر 0:56 دقيقة فحص إيجابي لعضو في وفد المنتخب الأولمبي الأوغندي 3:05 دقيقة سويسرا وتركيا للحفاظ على آمال التأهل