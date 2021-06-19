وكانت إسبانيا اكتفت بالتعادل السلبي 0-0 في ظهورها الأول ضد السويد، بينما خسرت بولندا أمام سلوفاكيا 1-2.

سجل لإسبانيا ألفارو موراتا 25، فيما عادل لبولندا النجم روبرت ليفاندوفسكي 54.

وحصلت إسبانيا على فرصة سريعة 58 لإعادة التقدم من خلال ركلة جزاء سددها جيرارد مورينو فأصابت القائم، ثم تابعها موراتا لكنها جاءت بعيدة.

وصار رصيد لاروخا نقطتان وبقيت في المركز الثالث، بينما استمرت بولندا في المركز الرابع والأخير لكن صار في رصيدها نقطة يتيمة.

وتتصدر المجموعة السويد بأربع نقاط، تليها سلوفاكيا ثانيةً بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخب بولندا كاتسبر كوزووفسكي بعمر (17 عاماً و246 يوماً)، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ اليورو، كاسراً رقم لاعب منتخب إنكلترا جود بيلينغهام الذي تحقق في هذه النسخة من البطولة.

ركلة جزاء ضائعة

وأجرى لويس إنريكي تغييرًا وحيدًا على التشكيلة التي بدأت امام السويد حيث دفع بمورينو بدلا من فيران توريس.

فيما غاب غريغورش كرايشوفياك عن تشكيلة بولندا بعد طرده في الخسارة امام سلوفاكيا وحلّ مكانه ياكوب مودير، كما دفع المدرب البرتغالي باولو سوزا بتيموتويش بوشاك وكارول سفيديرسكي بدلاً من كارول لينيتي وماسي ريبوس.

وهدد ماتيوس كليخ بداية عبر تسديدة قوية بعيدة المدى من خارج المنطقة ارتطمت بالجهة العليا من الشباك (6)، قبل أن يسدد داني أولمو كرة سهلة بين يدي الحارس فويتشيخ تشيتشني (10).

وافتتح "لا روخا" التسجيل عندما سدد مورينو كرة نحو المرمى تابعها موراتا قبل ان تدخل الشباك وغيّر مسارها (25). ألغي بداية بداعي تسلل على الأخير إلا أن حكم الفيديو المساعد أكّد صحته.

وسجل موراتا أربعة من آخر خمسة أهداف لإسبانيا في البطولة القارية، رافعًا رصيده إلى 17 هدفًا في 33 مباراة دولية.

وبعد عشر دقائق هادئة مع بداية شوط الثاني، عادلت بولندا عبر رأسية لليفاندوفسكي الذي سجل هدفه الثالث في تاريخ مشاركاته في البطولة والأول في هذه النسخة، بعد أن تابع عرضية من كميل جوزفياك ويرتقي فوق أيميريك لابورت الفرنسي الأصل الذي حصل على الجنسية الاسبانية لخوض غمار النهائيات (54).

ورفع قناص بايرن ميونيخ الالماني رصيده الى 67 هدفًا في 121 مباراة دولية.

حاول إنريكي استدراك الموقف ودفع بتوريس وفابيان رويس وبابلو سارابيا، إلا أن بطلة أوروبا أعوام 1962، 2008 و2012 لم تشكل أي خطورة على المرمى قبل تسديدة من رودري بين يدي تشتيتشني (81).

وأتيحت فرصة محققة لموراتا عندما وصلته الكرة أمام المرمى إلا أنه لم يترجمها بأفضل طريقة ليخرج لها الحارس (84).

لمحة تاريخية

وهي المرة الثالثة فقط التي يلتقي فيها المنتخبان في مباراة تنافسية منذ المواجهتين عام 1959 في التصفيات المؤهلة للنسخة الأولى من النهائيات القارية، انتهتا بفوز الإسبان بمساهمة من الاسطورتين ألفريدو دي ستيفانو ولويس سواريس.

كما انها المواجهة الحادية عشرة التي جمعت المنتخبين عبر التاريخ، حيث خرجت إسبانيا فائزة بثمانٍ منها، آخرها بسداسية نظيفة في الثامن من حزيران/يونيو 2010 في آخر استعداد لها لمونديال 2010 الذي حققت فيه المجد العالمي في جنوب إفريقيا.

أما بولندا فحققت فوزها الوحيد على إسبانيا في تاريخها في أول ودية جمعت المنتخبين في برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 1980، فيما تعادلا اليوم للمرة الثانية.