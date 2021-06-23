بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 11:54 2:39 دقيقة يواجه منتخب السويد الذي ضمن العبور إلى ثمن النهائي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية نظيره البولندي الذي يحتاج إلى نقاط الفوز لضمان العبور إلى الدور المقبل. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب بولندا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد 2:20 دقيقة إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل 2:43 دقيقة ألمانيا لتجاوز عقبة المجر والمضي قدماً 3:25 دقيقة قمة نارية مرتقبة بين البرتغال وفرنسا 2:27 دقيقة ماذا قال ساوثغيت عن أداء لاعبيه في مواجهة التشيك ؟ 1:40 دقيقة هندرسون يثمّن التأهل إلى ثمن النهائي بشباك نظيفة 4:25 دقيقة كرواتيا تحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:41 دقيقة موريتانيا تتجاوز اليمن وتبلغ نهائيات كأس العرب 2:45 دقيقة إنكلترا تهزم التشيك وتحسم صدارة المجموعة الرابعة 0:31 دقيقة رسمياً تشالهانوغلو إلى إنتر قادماً من جاره ميلان