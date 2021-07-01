"بوشكاش أرينا"...الملعب التاريخي من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 17:15 3:04 دقيقة بعد نهاية ظهور المجر في البطولة، سيبقى ملعب "بوشكاش أرينا" عالقاً في الأذهان، بعد أن استضاف بعض المباريات الكبيرة. كما أنه كان الملعب الوحيد الذي شهد حضوراً جماهيرياً كاملاً، إضافة لأنه يحمل اسم أحد أساطير كرة القدم. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا بوشكاش أرينا -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة دينزل ديمفريس يخطف الأنظار في "يورو 2020" 4:36 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا 3:04 دقيقة "بوشكاش أرينا"...الملعب التاريخي 2:07 دقيقة فيديريكو كييزا يسير على خطى أبيه 0:49 دقيقة منظمة الصحة العالمية تدعو لمراقبة جماهير اليورو 0:40 دقيقة دي بروين وهازار يغيبان عن تدريبات بلجيكا 0:34 دقيقة زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون 0:31 دقيقة دورتموند ويونايتد يتفقان رسمياً على انتقال سانشو 0:52 دقيقة مواجهات قوية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية 2:37 دقيقة فينيكس صنز يبلغ النهائي الثالث في تاريخه