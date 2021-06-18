

وسمح لبوسكيتس بالانضمام إلى زملائه بحسب ما أفاد الاتحاد الإسباني للعبة بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية، لكن من المستبعد أن يشارك في مباراة السبت التي تقام في إشبيلية حيث سيسعى "لا روخا" إلى تعويض تعثره سلباً أمام السويد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.



ودخل لاعب وسط برشلونة في عزل صحي في منزله بعدما جاءت نتيجة إيجابية بالفيروس في السادس من الشهر الحالي، وبالتالي لم يتمرن مع الفريق طيلة 12 يوماً.



ومن المرجح أن يعود للمشاركة مع فريق المدرب لويس إنريكي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات الأربعاء المقبل ضد سلوفاكيا.



وقال الاتحاد الإسباني في بيان صباح الجمعة: "سينضم قائد المنتخب الوطني سيرجيو بوسكيتس إلى الفريق الإسباني هذا الجمعة، وسيسافر مع الفريق إلى إشبيلية بعد انتهائه من كوفيد-19".



وكشف: "جاءت النتيجة الأخيرة لفحص +بي سي آر+ سلبية بالنسبة للكاتالوني، وبمجرد استيفاء جميع (شروط) البروتوكولات الصحية، سيكون قادراً على العودة مع المنتخب الوطني في الساعات القليلة المقبلة".



وتشكل عودة بوسكيتس دفعة هامة للمنتخب الإسباني الذي يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في إشبيلية.