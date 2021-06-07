بن وايت مكان ترينت ألكسندر أرنولد في قائمة إنكلترا من قبل beIN SPORTS June 7, 2021 19:33 0:33 دقيقة أعلن منتخب إنكلترا أنّ بن وايت مدافع برايتون سيحلّ بديلا لترينت ألكسندر أرنولد في التشكيلة النهائية لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا بطولة أمم أوروبا ترينت ألكسندر-أرنولد بن وايت -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة منتخب ويلز يشد الرحال إلى باكو 0:33 دقيقة بن وايت مكان ترينت ألكسندر أرنولد في قائمة إنكلترا 0:39 دقيقة بوسكيتس يغادر معسكر إسبانيا وإنريكيه يستدعي مينديث 0:32 دقيقة التصفيات المزدوجة: سوريا تحسم تأهلها 1:21 دقيقة رولان غاروس: دجوكوفيتش في ربع النهائي 1:19 دقيقة فينغر يختار أبرز المرشحين للقب يورو 2020 2:03 دقيقة رئيس الاتحاد الدولي للسباحة ينتقد منظمي الأولمبياد 0:45 دقيقة أجواء مشحونة تعكر استعداد البرازيل للقاء باراغواي 1:14 دقيقة بلاتيني يتوقع تتويج منتخب فرنسا بلقب يورو 2020 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس