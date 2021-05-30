بنزيمة يركز فقط على ما سيقدمه لمنتخب فرنسا في أرض الملعب من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 21:16 0:54 دقيقة قال كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إنّه يركز فقط على ما سيقدمه للمنتخب مضيفاً أن على الجميع نسيان الماضي والعمل بجد لصالح منتخب الديكة. مقابلات يورو 2020 منتخب فرنسا كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 4:29 دقيقة سويسرا تنتصر على أميركا ودياً 0:54 دقيقة بنزيمة يركز فقط على ما سيقدمه لمنتخب فرنسا 0:38 دقيقة نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً