وقلب "الشياطين الحمر" الطاولة على المنتخب الدنماركي صاحب الأرض الذي تقدّم بواسطة يوسف بولسن منذ الدقيقة الثانية وسجّل هدفين في الشوط الثاني عبر كل من تورغان هازار (55) وكيفين دو بروين (70).

وكان المنتخب البلجيكي فاز في الجولة الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، في حين تجرّع المنتخب الدنماركي خسارته الثانية بعد الأولى أمام فنلندا في الجولة الأولى.

أحداث المباراة لحظة بلحظة:

الدقيقة 90+6: نهاية المباراة بفوز بلجيكا على الدنمارك 2-1.

الدقيقة 90+5: أولسن ينقذه مرماه الخالي من الحارس شمايكل من هدف محقق اثر تسديدة بعيدة من توماس مونييه.

الدقيقة 89: تسديدة قوية من ماتياس ينسن تعلو عارضة المرمى البلجيكي!!! ضغط كبير من الدنماركيين من أجل خطف هدف التعادل!

الدقيقة 87: عرضية من أولسن أمام مرمى كورتواً يرتقي لها لاعب برشلونة برايثويت ويصوبها برأسه لكن الكرة ترتطم بالعارضة!!!

الدقيقة 75- كاد برايثويت أن يعادل النتيجة للدنمارك ولكن كورتوا تصدى ببراعة وحافظ على تقدّم فريقه!

الدقيقة 70- دو بروين يحرز هدف التقدّم لبلجيكا اثر تسديدة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء عجز عنها شمايكل !!! بعد أدائه المخيّب في الشوط الأول، نجح المنتخب البلجيكي في قلب الطاولة على أصحاب الأرض. تبديلات مارتينيز كانت في محلها!

الدقيقة 59- تبديل في صفوف بلجيكا. ايدين هازار يحل مكان يانييك كاراسكو واكسيل ويتسل مكان ليندر ديندونكر، وفي الجانب الدنماركي، بولسن يترك مكانه لكريستيان نورغارد وواس لينس لارسن.

الدقيقة 55 - المنتخب البلجيكي يعادل النتيجة عبر تورغان هازار!!!! لوكاكو يقطع الكرة على الناحية اليمنى ويتوغل ويعكسها إلى دو بروين الذي يتخطى واس ببراعة ويمرر إلى هازار المنطلق من الخلف الذي لم يجد صعوبة في إسكانها شباك الحارس شمايكل!

الدقيقة 48- ضغط عالٍ من لاعبي الدنمارك وتسديدة أولى من توماس ديلاني من حوالي 25 متراً تمر بجانب مرمى بلجيكا!

الدقيقة 46- روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا يدفع بالنجم كيفين دو بروين مكان درايس ميرتينز.

الشوط الثاني

الدقيقة 45- نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للمنتخب الدنماركي المضيف بهدف دون رد سجله يوسف بولسن. أداء راق من زملاء كريستيان إريكسن الذين كانوا قريبين في أكثر من مناسبة من مضاعفة النتيجة، مقابل أداء مخيب جداً وصادم للمنتخب البلجيكي الذي لم يهدد مرمى كاسبر شمايكل خلال 45 دقيقة.

الدقيقة 35- كاد ميكيل دامسغارد أن يعزز النتجية لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لكورتوا!! أداء عالٍ للدنمارك بطلة يورو 1992.

الدقيقة 30 - تفوّق واضح للمنتخب الدنماركي الذي يحاول كسب النقاط الثلاث في هذه المباراة لتعويض خسارته أمام فنلندا في الجولة الأولى. 7 تسديدات على مرمى بلجيكا مقابل تسديدة واحدة للـ"شياطين الحمر" بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المواجهة. بلجيكا لم تقدّم شيء حتى الآن.

- الدقيقة 10: توقف المباراة تحيّة للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن الذي كان تعرض لأزمة قلبية في الجولة الأولى أمام فنلندا وتمكن الأطباء من إنقاذه. الجمهور، اللاعبون والحكام يصفقون في مشهد مؤثر لنجم إنتر ميلان الغائب الأكبر عن المباراة.

- الدقيقة 5: يواكيم ماهلي يراوغ مدافعي بلجيكا ويتخطى توبي ألدرفيريلد قبل أن يصوّب على المرمى، لكن كورتوا يتألق في التصدي للكرة حارماً الدنمارك من إضافة الهدف الثاني!!

- المنتخب الدنماركي يهاجم بشراسة ويحاول تعزيز نتيجته ويسبب إرباكاً كبيراً لنظيره البلجيكي!

- الدقيقة الثانية: هدف لمنتخب الدنمارك !!!!!! يوسف بولسن يفتتح االتسجيل لأصحاب الأرض! خطأ في التمرير من قبل جايسون ديناير وبيار-ايميل هويبيرغ يستغل الموقف ويمرر كرة متقنة إلى بولسن الذي يسدد بقوة في شباك الحارس العملاق تيبو كورتوا!

- الدقيقة الأولى: الحكم الهولندي بيورن كويبرز يطلق صافرة بداية مباراة الدنمارك وبلجيكا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية على باركن ستاديوم في كوبنهاغن.

تشكيلة منتخب الدنمارك

تشكيلة منتخب بلجيكا