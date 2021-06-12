متابعة - فراس بن أحمد

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً منطقياً وسهلاً على المنتخب الروسي 3-صفر في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وعلى ملعب غازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، افتتح روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف زميله توما مونييه الهدف الثاني في الدقيقة 34 وبينما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة عاد نجم إنتر الإيطالي (88) ليدوّن الهدف الثالث للشياطين الحمر والشخصي الثاني له في المباراة.

وفي ذات المجموعة، حقق المنتخب الفنلندي الفوز في كوبنهاغن على الدنمارك بهدف دون رد.

مباراة بلجيكا وروسيا - التفاصيل والأحداث

بلجيكا وروسيا | نهاية المباراة بفوز منطقي لرفاق إيدن هازارد على أصحاب الأرض 3-صفر

دق 88: بلجيكا وروسيا | لوكاكو يزور شباك "الدب الروسي" للمرة الثانية في المباراة محرزاً الهدف الثالث لمنتخب بلاده. (3-صفر)

دق 85: بلجيكا وروسيا | المباراة تسير نحو النهاية والنتيجة بقيت على حالها (2-صفر) في شوط كان رتيباً في معظم فتراته.

المنتخب البلجيكي حقق ما يصبو إليه في هذه المواجهة منذ الشوط الأول ويحاول إنهاء المواجهة دون بذل مجهود كبير.

دق 64: بلجيكا وروسيا | لا فرص خطيرة في هذه الفترة الثانية التي تشهد تراجعاً من المنتخبين ويبدو أن النتيجة المحققة في الشوط الأول (تقدم بلجيكا 2-صفر) أثر على وجه المباراة.

المنتخب الروسي يحاول اختراق الدفاع البلجيكي لكن كل الطرق مقطوعة في المقابل رفاق يانيك فيريرا كاراسكو يسايرون المباراة بعد تسجيلهم لهدفين في الفترة الأولى.

دق 46: بلجيكا وروسيا | رومان زوبنين حاول من تصويبة بعيدة إيجاد مرمى المنتخب البلجيكي لكن كرته كانت بعيدة.

بلجيكا وروسيا | عودة المباراة في شوطها الثاني

بلجيكا وروسيا | نهاية الشوط الأول بتقدم رفاق لوكاكو بهدفين دون مقابل.

أخطاء روسيا القاتلة في الخط الخلفي (الحارس والمدافعين) سهلت من مهمة المنتخب البلجيكي (2-صفر)

لوكاكو بعبارة "كريس أُحبك" يُهدي هدفه لزميله الدنماركي كريستيان إريكسن، (مصادر beIN SPORTS أشارت إلى أنّه استعاد وعيه)، الذي سقط مغشياً عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من يورو 2020، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكاً قلبياً، وهو ما تسبب بإيقاف المباراة. وهبط إريكسن (29 عاماً) فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملائه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

توما مونييه يصبح أول لاعب بديل يسجل خلال الشوط الأول في تاريخ بطولة أوروبا

دق 34: بلجيكا وروسيا | الهدف الثاني لبلجيكا، الحارس أنتون شونين لم يحسن استقبال عرضية ثورغان هازارد لتأتي الكرة أمام مونييه الذي وضعها في الشباك دون عناء.

عندما يمارس المنتخب البلجيكي الضغط العالي أو الهجمات المرتدة يُربك ذلك لاعبي المنتخب الروسي في المقابل "الدب" يحاول على فترات القيام بالهجمات المنظمة لكنه لم يجد حلولاً أمام حصن الشياطين الحمر.

دق 19: بلجيكا وروسيا | لوكاكو في هجمة مرتدة يحاول ضرب حصون روسيا لكن المدافع جورجي دجيكيا أنقذها في الرمق الأخير ثم بحث مهاجم إنتر عن زميله لياندير ديندونكير الذي صوب دون تركيز

دق 14: بلجيكا وروسيا | ركنية غولوفين، لاعب موناكو، يحولها فيرنانديز برأسية كانت ضعيفة لم تشكل خطورة على شباك الحارس كورتوا.

دق 10: بلجيكا وروسيا | لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل (1-صفر).

دق 5: بلجيكا وروسيا | نحن الآن إزاء فترة جس النبض بين المنتخبين، المباراة لن تكون سهلة على نجوم المنتخب البلجيكي خاصة وأن أصحاب الأرض يحاولون استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجية إيجابية.

بلجيكا وروسيا | بداية المواجهة بقيادة الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز، أدار نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك كل من فنلندا والدنمارك.

المواجهة تدور على أرضية ملعب غازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا

أول مباراة بين بلجيكا وروسيا (الإتحاد السوفياتي سابقاً) في بطولة أمم أوروبا.

التشكيلة الأساسية |

منتخب بلجيكا

منتخب روسيا