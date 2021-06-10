بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 11:55 2:58 دقيقة ستشهد المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا إثارة بالغة بوجود منتخبات كبيرة ذاع صيتها على المستويين القاري والعالمي إذ تضم منتخبات كرواتيا وإنكلترا، بالإضافة إلى الجمهورية التشيكية واسكتلندا. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020