وتجاوز المنتخب التشيكي اختباره الأول في يورو 2020 بتغلبه على مضيفه الاسكتلندي 2-0 في غلاسكو اليوم الإثنين في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وسجّل باتريك شيك نجم باير ليفركوزن الألماني ثنائية مميزة بدأت بضربة رأس (42) ومن ثم بتسديدة بعيدة من على مشارف منتصف الملعب مستغلاً تقدم الحارس مارشال (52).

وعلى ملعب "هامبدن بارك" وبحضور جماهيري محدود وفق بروتوكول فيروس كورونا، التقى المنتخبان للمرة الأولى في بطولة كبرى، علماً بأنّ اسكتلندا دخلت المواجهة بعد فوزها في آخر 3 مباريات على تشيكيا، آخرهما في دوري الأمم الأوروبية في خريف 2020.



واختبر شيك الحارس ديفيد مارشال الذي أبعدها إلى ركنية (16)، ردّ عليه المهاجم الاسكتلندي ليندون دايكس بكرة مشابهة إلى يمين مرمى الحارس توماش فاتسليك الذي سيترك ناديه إشبيلية الاسباني الصيف المقبل (18).



وصلت بعدها الكرة إلى القائد أندرو روبرتسون على حافة المنطقة، أطلقها ظهير أيسر ليفربول الإنكليزي قوية بيسراه أبعدها فاتسليك بصعوبة إلى ركنية (32).



لكن قبل الدخول إلى غرف الملابس، تقدّمت تشيكيا بعد هجمة بدأت بركنية ثم وصلت إلى رأس شيك، تابعها مهاجم باير ليفركوزن الألماني برأسه داخل الشباك (42).



بكّر المدرب ستيف كلارك بالتبديل بين الشوطين، فدفع بالمهاجم تشي آدامس، لكن شيك (25 عاماً)، مهاجم سمبدوريا وروما الإيطاليين ولايبزيغ الألماني سابقاً، بكّر بالضغط وتحديداً الدقيقة 46 عندما سدّد وهو شبه منفرد أبعدها مارشال الذي عاد للتألق بالتصدي بعد ثوان لتسديدة من خارج المنطقة لفلاديمير داريدا.



وعبّرت اسكتلندا بسرعة عن نواياها وهزت عارضة تشيكيا بتسديدة جميلة على باب المنطقة لعبها الظهير جاك هندري (48).



لكن شيك تصدّر المشهد ووقّع على أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، عندما حقق الثنائية بيسارية عابرة للقارات من منتصف الملعب، مستفيداً من تقدّم مارشال، حارس دربي كاونتي الإنكليزي البالغ 36 عاماً الذي عانق الشباك مع الكرة الساقطة في مرماه (52).



وهذه ثاني ثنائية في البطولة بعد البلجيكي روميلو لوكاكو في مباراة روسيا (3-صفر).



لم تستسلم اسكتلندا، وهددت المنطقة التشيكية والحارس فاتسليك الذي تدخل لصد كرة دايكس القريبة (62)، ثم أنقذ فاتسليك مرماه بطرف قدمه تسديدة بالغة الخطورة لدايكس المنفرد (66).



وتلاعب البديل جيمس فوريست بالدفاع لكن تسديدته لم يكتب لها النجاح وارتدت إلى ركنية (84).



لكن فريق المدرب ياروسلاف شيلهافي حافظ على تقدمه مستهلاً مشوار بثلاث نقاط هامة في سعيه لبلوغ ثمن النهائي.

وتصدر منتخب التشيك المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن إنكلترا التي انتصرت على كرواتيا بهدف دون رد أمس الأحد، فيما تمركز الخاسر في المركز الرابع دون رصيد بفارق الأهداف أيضاً عن كرواتيا الثالثة.